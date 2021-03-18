【附購買連結】超級可愛! Good Mask x 玉桂狗 Lv3 口罩 四款設計售 $110 盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，再推出 Sanrio 聯乘產品。



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今次廠方推出的 Sanrio 口罩，是可愛的玉桂狗 Cinnamoroll。今次廠方只推出 4 款圖案口罩，設計各有不同，更有成人、中童和小童尺寸選擇 (不同尺寸採不同款式)。口罩支援 3E>99% 和 Level 3 防護，一盒 30 個獨立包裝售 $110 盒 。





▲ Good Mask x 玉桂狗 Cinnamoroll 口罩



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網上開賣時間：3月19日中午12:00

門市開賣時間：3月19日下午16:00後



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。