【疫市營商】設中央廚房減成本　趁租平旺區開市集食肆

▲ 荔枝角的泰食市集在 2021 年 1 月開業。

新冠肺炎肆虐，有餐廳把握住租金低的難得機會，在疫情裏急劇擴充，在不足兩年的時間裏便擴展至擁有 3 間餐廳和 1 間市集。

增收入兼貫徹環保牌理念 港產竹製品變身拓郊遊市場【見下頁】

「泰.夯蝦集團」在 2019 年 7 月於新田購物城開辦首間泰式餐廳，至今集團已擁有 3 間 3,000 至 6,000 呎的大型放題餐廳以及 1 間市集。聯合創辦人姚亦澧說：「當時正值社運，但新田的舖位反應仍然不錯，新田的地方非常大，1 晚能夠做到大約 300 位客人，後來新冠肺炎疫情開始爆發，舖租大跌，我們便在 2020 年 2 月跳出尖沙咀開新分店。」

尖沙咀店生意暢旺，不單止有眾多的回頭客，甚至有客人埋怨訂不到位，可見相關市場仍非常有潛力，眼見新冠肺炎疫情已經發展到第 3 波，姚亦澧和拍檔決定再下一城，在關閉新田餐廳的同時將資源投放在銅鑼灣的新分店。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

WFH 翻新家具公司客急跌 轉零售加強網上宣傳生意倒升3成【見下頁】

姚亦澧表示擴張雖有風險，但守業其實亦不能必定安枕無憂，倒不如掌握住主動權，既然新冠肺炎疫情必有一天會過去，不如捉緊大展拳腳的機會。

在開新分店時集團以頂手為主，加上租金水平只有新冠肺炎疫情前 6 成，在擴張時壓力比預期中低。他說：「2020年 8 月首次禁晚市影響最大的，但後來都成功穩定到。疫情下零售業會較為難做，但飲食業是有一定市場。我們後來在尋找新分店時都發覺市場有不少餐廳都在籌備開業，甚至有搶舖的情況。」

癲噹・咖啡店代訂台灣金鑽鳳梨 店主直言：只想幫助當地農民【見下頁】

最新的分店在 2021 年 1 月於荃灣開業，同月集團在荔枝角的工廈開辦了樓上市集。姚亦澧笑言，不少熟客向他們查詢餐廳正採用甚麼產品，他們便乾脆開辦市集回饋客人；加上疫情下市民普遍都樂於選購食材回家煮食，能夠開拓不會受限聚令制肘的全新收入來源。

荔枝角的市集同時會作為集團的中央廚房，會將各款熟食送去不同分店，更為高效控制成本和食物質素。姚亦澧說：「中央廚房也會做附近地區的外賣生意，增加收入之餘又可以宣傳市集，開拓客源。3 月底我們會在同棟大廈的地舖開辦泰式便當外賣舖，利用中央廚房供貨。雖然舖位只有珍珠奶茶店般的大小，但我們相信也會為我們帶來盈利，同時為市集做到進一步的宣傳，解決樓上舖生客少的問題。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】