【疫市營商】準新人取消婚禮或延期　婚禮業自組市集疫市尋出路

新冠疫情持續 1 年多加上限聚令仍在，令籌備結婚的準新人亂了陣腳，一度取消婚禮或延期更讓婚禮業步入寒冬。有婚禮統籌公司聯同逾 20 間本地婚禮商戶自設婚禮市集。

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婚禮統籌公司 Your Wedding Partners 約個半月前開始統籌婚禮市集，暫定已有 22 間婚禮商戶參與。公司市場部負責人何朗怡 ( Carrie )表示，疫情期間對婚禮業影響嚴重，所以透過社交平台上招募本地參展商，及聯同相熟婚禮商戶促成「小資」市集，集合大家力量，務求做到「低成本又不失體面」。

何朗怡又說，鑑於早前有婚禮商戶因客人婚禮延期，額外加收場地費用的爭拗個案出現，所以預約可免費改期。至於市集選址鄰近百利商場，也可趁機吸納商場顧客光顧，反過來帶動市集人流。

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事實上，大型婚紗展覽陸續開放增加競爭。何朗怡又指，新冠疫情疫情反覆限聚令措施限制，沒有食物或飲品供應婚禮，人數限制不多於 20 人。這規例下，新人或選擇將婚禮改期，或舉辦「輕婚禮」故婚禮司儀需求下降，加上年度聚餐和活動取消，對行業打擊大。

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「Your Wedding Partners」在社交平台 Facebook 發帖宣傳「小資新人婚禮市集」資訊，活動將於 4 月 3 日至 4 月 4 日開放，本地參展商包括婚禮攝影、場地布置、裙褂專門店、專業司儀、大妗姐、婚戒、化妝髮型、過大禮和花藝師等，有意參加者可網上登記，市集一方提供 10 分鐘免費婚禮統籌諮詢服務及其他免費活動。

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