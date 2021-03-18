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香港製造! Sanrio 可愛圖案口罩 第二回現貨發售!

行內熱話 18:08 2021/03/18

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Sanrio 產品專門店 Sanrio Gift Gate 表示，正式在各門市發售第二批 Sanrio 圖案口罩。雖然店方沒有透過售價，但售價應該跟之前網店預售一樣為為 $99.9/30 個。
                                          
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Sanrio 口罩規格

-香港製造

-經測試，細菌過濾率(BFE) ≧ 98%；粒子過濾率(PFE) ≧ 98%;病毒過濾率≧ 98%

-Level 2

-三層設計：有效阻隔病毒、細菌、粉塵及花粉入侵

-生產過程不經人手

-不含乳膠成分

-每個獨立包裝；每盒30個

口罩購買地址<<<

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【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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