【拆解公關災難】客人攜導盲犬用膳被要求離開　餐廳如何妥善處理免犯法

日前有視障人士攜導盲犬到觀塘一間日式餐廳，惟接待店員拒絕內進並要求離開，「香港失明人協進會」發帖表達關注，事件引起網民討論；。

【管理Tips】顧客無理取鬧只能 Say Sorry？2 招快速解決問題且不傷顏面【見下頁​】

「香港失明人協進會」昨日（3 月 17 日）講述事件經過。當日中午時份視障顧客攜導盲犬 Delta，跟其他同事進入觀塘「釣魚船屋」點餐後，突然被店員通知導盲犬是不能進入餐廳；即使同事提醒店方可能違反法例，店員「強調」導盲犬是不能進入餐廳，餐廳門口沒有張貼「歡迎導盲犬進入」標誌，因此不歡迎導盲犬進入，也直言「幫你哋取消張單」。

「釣魚船屋」之後於 Faceboo專頁發帖道歉，聲明內文指當日接待店員為新職員，其有禮貌詢問客人「可能基於衛生考慮」可否把導盲犬暫寄在門口。貼文又店員「措辭不理想」、「有所誤會」令顧客帶來不愉快感覺，承認餐廳管理要負一定責任。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

「釣魚船屋」在聲明中闡明立場「我們重視每一位客人，我們絕不抗拒導盲犬，亦絕不抗拒身體上有任何不方便的客人」將會在門口當眼位置張貼「表明歡迎導盲犬」告示，，並承諾立刻任檢視前線同事接待客人流程，加強顧客服務培訓，確保不會再有類似事件發生。

Burger King婦女節發帖指「女人屬於廚房」被批歧視如何拆解？【見下頁】

翻查現有法例，根據食物環境衛生署《殘疾歧視條例》（第487章），任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。

▲ 餐廳接待店員拒絕視障人士攜導盲犬內進，並要求離開。

【SME學堂】女士產品售價高於男士同類產品？「粉紅稅」掀價格歧視爭議​​​​​​【見下頁】​

根據《食物業規例》第 132X 章第 10B 條，規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外，故現時法例是容許導盲犬進入食肆範圍內（食物室除外）。

究竟餐廳怎樣做較為現想？「香港失明人協進會」認為，餐廳可張貼「歡迎導盲犬進入」標示提醒公眾人和顧客店內可能有導盲犬；當遇上顧客投訴，餐廳門外張貼標誌的話，方便前線員工執勤時向顧客解釋。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：香港導盲犬協會 facebook、香港失明人協進會 facebook 及「釣魚船屋」facebook