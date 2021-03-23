【管理Tips】職場「交心」提升戰鬥力？懂 3 大技巧免真心錯付負能量

人們常說職場人際關係十份脆弱，身在職場除了團隊合作，若要得到同事支援協作完成工作項目，先需要尋找志同道合的朋友扶你一把。職場政治或人際關係處理是高深學問，為避免真心錯付，台灣《商業周刊》文章分析職場交心 3 個原因，打工仔不妨一試。

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（1）情緒考慮。

人與人之間互動產生情緒，你職場上對同事付出真心，不自覺定立相處角色、期望對方幫助你，並非一貫自然相處模式否定你。當跟正面和負面的人相處得到回饋不同，前者得到「情緒收入」，後者則得到「情緒成本」。

人生慢慢長路遇到好同僚說是可遇不可求，故工作上交到朋友實屬難得，職場同事之間遇到磨擦十分正常。

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（2）考慮機會成本。

當作出選擇時，同時需要捨棄是「機會成本」。例如，A 同事完成工作需時較短，自己卻花 1 倍時間應付時，自然會想到 A 同事幫忙。沒錯幫忙可穩固友情，但不幫忙或不能提升成為深度的友誼關係。

（3）考慮投機成本。

職場上會遇到不同人，同事關係跟生活社會規範形成的朋友關係不同，職場人際關係具競爭性和強制性，分別是職場同事在「市場規範」下凝聚起來，比喻像投機市場般環境下交心，成功概率低和風險損失需自行評估。

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