TL Mask 7 色型格口罩 Lv3 獨立包裝售 $90盒

香港口罩廠 TL Mask 新推 7 色型格口罩。



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今次 TL Mask 推出的口罩提供 7 種顏色，分別為銀灰、墨玉綠、卡其、酒紅、海軍藍、葡萄紫、玄鐵灰，一盒一種顏色口罩。此口罩一盒 40 個，獨立包裝售 $90 盒。

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TL Mask口罩規格：

‧成人口罩 17.5cm X 9.5cm (+/-0.5cm)

‧BFE / PFE / VFE > 99%

‧ASTM LEVEL 3

‧EN14683 Type II R

‧香港製造



‧40片獨立包裝

售價：$90

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。