【一盒齊三款】Hong Kong Mask 新推 CATZ 圖案口罩 Lv3 獨立裝售 $99 盒

香港口罩廠 Hong Kong Mask 新推 CATZ 圖案口罩。



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廠方全新的 CATZ 口罩，一盒三十片獨立包裝已有齊三款不同設計的喵喵圖案口罩，每款十片。三款喵喵款式分別是貓咪、Dizzy 和 Meow B。口罩為 Level 3 和 3E>99% 防護水平，售價為 $99 盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。