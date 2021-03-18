【管理Tips】永遠拖到最後一刻開工？兩招戒掉工作拖延症陋習

「拖延症」（procrastination）屬心理行為，「工作拖延」或多或少潛藏著個人之中。工作拖延意指，即使有充足時間，人們總是習慣把工作拖至完結最後一刻完成。《Phychology Today》 文章引述《人格與社會心理學雜誌》的研究，指「工作拖延症」補救措施應從更廣闊角度出發看待日常任務，而不是挑剔細節。

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至於如何採取實質行動改善「拖延症」？專家有以下 2 項建議：

（1）標準定太高會產生反效果，追求完美隨時變成無限拖延，甚至愈來愈不認真對待工作。此時不如轉個角度，先評估無法如期完成的風險。舉例，評估行程所需完成時間，預計鬧鐘沒有響和塞車等突發情況，並以「凡事總有例外」心態設想，或有機會減輕拖延症。

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（2）大小事務列入「每月工作排程」，每日安排相應工作。舉例，上班族設定周一至周五是工作時間，到周末專責處理私人事務，如：處理稅單或銀行單據等雜項，並嚴格執行，即不要周中處理「家事」，周末又處理公司文件。形成恆常工作的習慣及規律，避免工作家事處理混亂引發「拖延症」。

此外，若接下新項目時出現混亂，應先確定工作步驟，在「工作排程」中待辦事項加上標簽提醒，迫自己動起來。

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