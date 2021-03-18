【SME學堂】創作者賺錢天堂？嗶哩嗶哩鬥贏YouTube非靠「國策」

▲ 嗶哩嗶哩在 2018 年於美國納斯達克上市，2021 年亦將在香港上市。

中國知名網站嗶哩嗶哩（bilibili）預計最快於本周 IPO 招股，擬集資 30 億美元（約港幣 232.5 億元）。bilibili 憑藉天時地利人和，成功在疫情裏搶下大量用戶，成為了國內短片分享網站的龍頭，在中國內地以至華人世界裡，她又跟 YouTube 等「同行敵國」有優勝之處？

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內地對部分網站和軟件內容和流覽設限，網民要看「油管」（內地網民對 YouTube 的另一叫法）必須用「特殊方法」繞過中國防火牆，這種政策反而保障了國內科創企業的成長空間，網民亦更傾向使用內地平台。

bilibili 業務近年增長極快，公司最近公布的第四季業績指出，收入按年增長 91.3% 至 38.4 億元人民幣，活躍用戶按年增長 55% 達到 2.02 億人。

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▲ 嗶哩嗶哩的視頻有彈幕功能。

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bilibili 與 YouTube 的業務取向非常不同，前者擁有大量分區，例如遊戲區、舞蹈區、生活區等，用戶按興趣和需要找短片。此外，bilibili 堅持不在影片中插入廣告；YouTube 則會跟商戶協商，創作者可按需要決定是否在影片加入廣告，YouTube 直接會在廣告抽成。

此外，在 bilibili 的創作者賣廣告先要跟客戶洽談並設計短片，故創作者的經營能力要更加強；bilibili 當然亦會獲得廣告收益，但不會出現 YouTube 那種用戶睇片中途遭廣告打斷的情況。

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另一方面，bilibili 擁有「彈幕」功能，用戶能直接將評論、意見等嵌在畫面裏，加強用戶社群互動。因此，即便是同一段片，在 bilibili 和 YouTube 裏看也有完全不同的感覺，廣告表達和收費模式也有分別。

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Photo：嗶哩嗶哩、李言滄@Flickr