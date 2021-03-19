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【童年回憶】「異世界」動漫吸金能力強　《拳皇》八神庵加入戰團擴Fans搶商機

業界頭條 07:44 2021/03/19

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動漫界近年興起「異世界」熱潮，大量相關作品應運而生，甚至連知名 IP 都開始與異世界作品產生連繫，格鬥遊戲《拳皇》的人氣角色八神庵也推出「八神庵」漫畫，利用 IP 吸納固有客源。

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《Re:從零開始的異世界生活》、《Overlord》等都是近年大受歡迎的動漫作品，吸金能力驚人，近年推出的異世界作品極多，甚至可說是異世界題材爆發。

除了這些改篇自小說的異世界作品外，市場上亦有不少原創的異世界作品，可是他們先天上人氣就難與擁有原作小說加持的作品相提並論。有創作者另闢蹊徑，選擇與人氣 IP 合作，如《拳皇》系列的人氣角色「八神庵」就在近年推出異世界穿越作品《八神庵的異世界無雙》，人設選用了最經典的、距今超過 20 年的《拳皇'97》設定，顯然針對著酷愛遊戲的潛在消費者。

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故事講述八神在異世界裏的冒險，同伴和敵人都與拳皇系列的角色樣貌相似。

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八神庵並非唯一一個跨界成為異世界主角的 ACG（動畫、漫畫與電子遊戲）角色，著名漫畫《刃牙》的人氣角色烈海王亦在近年推出異世界漫畫《刃牙外傳烈海王對於轉生異世界一向是無所謂的》。

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Photo：富士見書房

撰文 : 陳文政

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