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【數碼轉型】疫情打擊海外升學生意　轉攻網上教學系統助考名校

商管策略 13:12 2021/03/23

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新冠肺炎肆虐，公開試取消影響海外升學環境，有升學策劃公司於疫情裏轉型教育科技公司，成功追回失去的營業額，站穩陣腳，收入已回復至疫前甚至社運前水平。

增收入兼貫徹環保牌理念　港產竹製品變身拓郊遊市場見下頁

啟彥意比思集團創辦人黃玉華（Judy Wong) 說：「我們在 2016 年成立，原先是高端升學策劃加補習公司，後來在疫情裏轉型變為教育科技方案商，核的業務同樣會是系統化訓練同學考取英美名校，在標準化考試裏助他們提高成績。」

2019 年社會運動令不少同學無法上學，雖然為了服務海外學生公司亦有網上課程，但霎時間要全面轉型確實困難，例如年紀小的學生突然改為網上教學，8 月，公司生意額跌近 7 成 ，黃玉華決定轉型，跟專業人士合作，引入網上教學系統解決網課痛點，生意在 2019 年 12 月已回升 3 成。

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迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告見下頁

之後系統更新，推出中小學生可自學的 K12 教育系統，同時推出教師用的網上課程製作班，老師讀畢後能申請資助拿回 2/3 學費，成功開拓新市場。黃玉華透露，公司在疫情裏生意不跌反升，營業額已追回到社運前的水平。

限聚令工作坊難做 木業NGO網上禮品抗疫情見下頁

黃玉華表示，新冠肺炎疫情令全球公開試取消，除了影響海外升學大環境外亦衍生出新市場，說：「部分國外學生無法回國，因而改為在我們補習。在升學方面我們除了為學生策劃考取英國名校外，另一個主力業務會幫學生考取美國排行頭 50 名的頂尖名大學，今年考美國頂尖大學的學生比去年多了足 35% ，最大的原因是學生不需要像住年般提交標化考試成績，我們便在其他方面入手幫助他們。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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