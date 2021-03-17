Nokia 兩年削1萬個職位　集中投資研究 5G 技術

新冠疫情影響全球經濟，電訊網絡商削減營運成本投資研究新技術，與其他電訊競爭者體齊 5G 技術發展，先採取削減人才機制。

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《路透社》報道，芬蘭電訊集團 Nokia（諾基亞）公布將會兩年內削減 1 萬個職位以削減成本將資源集中研究投資，目前諾基亞約 9 萬名員工。面對競爭中國華為和愛立信（Ericsson）等對手挑戰。

隨著電訊商開始推出 5G 網絡增加市場競爭。諾基亞於 2020 年財務報告提及，未來 1 年進入新轉列點和策略，但公司員工會強大人力資源去加快公司即將長遠計劃，並集中發展 5G 技術。

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報道又指，諾基亞公司聲明提及，預計 2023 年將約 6 至 7 億歐元（約港幣 5,546 萬至 6,471 萬元）作重組和相關費用。2021年 2 月 Nokia 盈利下跌至 20.6 至 21.8 億歐元（約港幣 190.4 億港元至 201.5 億元）。

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Photo：Nokia facebook、Pexels