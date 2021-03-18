新冠肺炎疫情加速美妝品牌數碼轉型，透過智能手機及人工智能（AI）增強消費者體驗。CHANEL 早前推出《Lipscanner》流動應用程式（app） ，讓用家透過拍攝身穿衣物、配飾等，為顧客推薦合適的唇膏顏色，並提供虛擬試妝服務。

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在新冠肺炎疫情下，美妝品牌看準商機，讓使用者在「零接觸」的情況下，仍可順利試妝，並且在眾多美妝產品中挑選適合自己的組合。CHANEL 《Lipscanner》讓消費者透過相機拍攝自己穿搭衣物、手袋款式，或直接拍攝自己慣用的唇膏顏色，為消費者在眾多色系挑選合適的唇膏顏色，並能直接在流動程式內透過自拍「虛擬試妝」。

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類似做法之前也有不少美妝品牌採用，例如萊雅集團（L’oreal）過去跟 Facebook 合作。透過《Instagram》讓用家在網上試妝，藉此推廣旗下品牌 Lancôme、YSL 等美妝產品。此外，萊雅也曾跟 Withings 合推智能梳，透過梳子內建感應元件與專屬 app 確認個人頭髮狀態，並在 app 給予護髮相關保養建議。

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Photo：Chanel、Peffry