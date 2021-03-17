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【筍工預告】年薪逾70萬！Google 網上證書課程 瞄準項目管理・數據分析・UX設計

商管策略 11:06 2021/03/17

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想投身 IT 行業一定要有大學學位？Google 卻打破傳統，在網上課程平台 Coursera 開設證書課程，包括：項目管理、數據分析和 UX（用戶體驗）設計，學生可在 6 個月內取得資格。Google 也跟多間企業合作，承諾未來幾年會聘用取得相關證書的應徵者。

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一般網上課程由影片、閱讀教材和實際操作組成，理論上可以在 6 個月內完成。Google 表示，課程由公司內部相關領域專家設計並授課，完成課程後會學到相關工作的必備技能。Google 跟 130 間企業合作，包括德勤（Deloitte）、SAP、英特爾（Intel）等，他們承諾未來幾年會聘用取得 Google 證書的求職者。

學費方面，每個課程均提供 7 日的免費試讀，之後每個月收費 39 美元（約港幣 303 元）。更重要的是，Google 要讓取得證書的人更易找到相關工作。

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Google 表示，課程由公司內部相關領域專家設計並授課，完成課程後會學到相關工作的必備技能。

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Google 針對 3 個職業開辦網上課程，是因為這幾個工作不僅職位空缺多且入職薪金高。舉例，項目管理工作的年薪中位數為 93,000 美元（約港幣 72 萬元）；數據分析工作的年薪中位數為 66,000 美元（約港幣 51 萬元）；UX 設計工作的年薪中位數為 75,000 美元（約港幣 58 萬元）。

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Photo：unsplash、SnappyGoat1037868

撰文 : 廖淑瑩

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