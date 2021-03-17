【取Fund攻略】「BUD專項基金」超實用攻略　執行機構代表親授貼士+成功申請個案分享

「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（簡稱「BUD 專項基金」）是一項深受企業歡迎的資助計劃，皆因其資助範疇廣泛，令企業有很大強性發展內地及海外市場。今期由擔任執行機構的香港生產力促進局代表，介紹申請的竅門，及由一家成功申請的中小企分享經驗和心得。

開拓更多市場

香港是一個外向型經濟，香港企業一向積極開拓境外市場，擴大生意的版圖。政府透過「BUD 專項基金」提供資助，令香港企業可以發展品牌及升級轉型，開拓內地以至自由貿易協定（自貿協定）一共20個市場。多年來受惠的企業已多達2,600家。

為進一步支援企業發展更多樣化市場，《財政預算案》中宣布再向「BUD專項基金」注資15億元，將每家企業的資助上限由400萬元增至600萬元及擴大資助地域範圍至包括所有與香港簽署促進和保護投資協定（投資協定）的經濟體，涵蓋37個市場。想知道「BUD 專項基金」可以幫你去咩市場發展？快啲click入下面商務及經濟發展局的Facebook Post睇下啦！

https://www.facebook.com/cedbhk/posts/1906718172818691



發展計劃要諗真 申請填表要細心

▲ 葉沃建提醒，要成功申請必須有提交充足的資料及證明其於香港擁有實質業務運作。

生產力促進局的「BUD專項基金」高級經理葉沃建表示，由於「BUD專項基金」資助金額較高及資助範疇廣泛，一個項目一般涉及多個元素，因此企業需要提交具體的資料以作申請。生產力局在審核企業遞交的申請文件時，會要求企業在指定期限內補交遺漏的資料，才能處理申請。同時，如果產品或服務不符合擬拓展市場的法規要求，申請自然不會獲批。如企業未能證明其於香港擁有實質業務運作（即由空殼公司提出申請），申請亦不會獲批。

另一個企業需要留意的地方是遞交申請後的跟進過程。由於需要確保企業有實質意願及能力執行項目，執行機構會向企業查詢具體計劃運作、了解全盤業務發展計劃或索取相關文件。葉沃建建議企業員工親身填寫申請計劃並直接跟進。過往有企業委托第三方人士或中介公司跟進，由於未能準確了解企業運作或發展，未能適時提交充足的資料作回覆。

葉沃建亦提醒執行機構有機會需要企業提供公司現有業務的證明文件，或申請資助的項目相關措施、規格、預算明細等，並要提供相關計劃的目標和理據。因此，企業應為在申請資助前想好一些能切實執行的計劃，減低需要修改計劃的機會。

為讓企業更容易明白「BUD專項基金」的資助範疇及申請過程，商務及經濟發展局夥拍Design Thinking in Action，正在以設計思維方式改善「BUD專項基金」的申請體驗，其中包括優化現時「BUD專項基金」專題網站，讓企業能獲得簡明易懂的申請資訊，並協助企業制定發展計劃，從而鼓勵企業善用政府資助。想知道更多詳情？快啲click入下面中小企用家對優化前後的睇法同親身試用下優化後的「BUD專項基金」專題網站啦！

優化後的「BUD專項基金」專題網站：https://budfund.dtinaction.org/homepage.php

此外，執行機構一直有安排講解會議、分享會、諮詢環節，讓企業為申請早作準備。「如果企業尚未清楚了解自己適合申請哪一個資助計劃，其實可以先向「中小企資援組」(SME ReachOut)預約一對一的諮詢服務，先配對合適的資助計劃。而在企業肯定自己適合申請「BUD專項基金」並已經有計劃的初步構思，則可以向「BUD專項基金」執行機構安排一節約45分鐘的免費諮詢。」葉沃建補充，受疫情影響，現時諮詢環節以電話進行溝通，企業可以提交初步計劃書，執行機構主要會提點企業在哪些資料上需要填寫得更加仔細，及解答有關開支預算的提問。

想參加分享會或預約諮詢環節？可以click入下面的連結睇下啦！

https://www.bud.hkpc.org/calendar-events/

想知道有咩資助計劃適合自己？快啲上「中小企資援組」(SME ReachOut)睇下啦！

https://www.hkpc.org/zh-HK/support-resource/sme-one/sme-reachout

發展計劃要諗真 申請填表要細心

時光珠寶有限公司是其中一間成功以「BUD專項基金」成功轉型並進入內地市場的企業。該公司以往為歐美客戶設計及生產珠寶，因應年輕人的消費習慣轉變，便決定開拓自家品牌，並看準國內的龐大內需市場，申請「BUD專項基金」將自家品牌帶到內地。其第一個申請計劃是就在國內舉辦展覽會、開設網店、產品檢測及製作產品目錄等四方面作申請。

▲ 到目標市場進行路演及參與展覽會，是其中一種開拓海外新市場的途徑。

該公司董事陳慧蓮提醒，計劃進入內地市場的申請人要考慮及早為品牌註冊，因為這個過程需時較長。葉沃建亦補充如果企業希望成立新的單位或在內地開設網店／加入電商平台，亦應及早準備。時光珠寶有限公司在內地市場站穩住腳後，之後三度分別就市場推廣、宣傳策略、內地銷售人員培訓、添置如3D打印機等有助生產過程升級的器材，成功申請「BUD專項基金」。

除了主攻內地市場，企業亦發展自貿協定市場(及優化後投資協定市場)。葉沃建提醒，企業必須留意所申請的計劃能否有足夠的時間、人力、資金，按照計劃如期進行。另外，因為要在兩個完全不同的市場開展發展計劃，需要對當地市場有相關的認識，如果有過往經營數據作參考會更佳，而申請企業亦要注意針對兩邊市場的各項預算不能互相重疊。因此一般較常見的做法，是循序漸進地申請新項目。

▲ 「BUD專項基金」已改為全網上申請，圖為申請網站。

為了令申請流程更簡便和環保，由2020年6月30日開始，「BUD專項基金」只接受網上申請，所有申請企業必須經由計劃的「網上平台」完成填寫申請表格及上載一切所需的證明文件。葉沃建指出，網上申請能更方便使用者，因為網上申請系統會即時核對資料，如有資料尚未符合規格或要求，會在遞交申請前提示申請人，因而減少遺漏資料等問題，令申請流程更加順暢。

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