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【只售 $0.75 個】香港製造惠民 ASTM LEVEL 3 醫用口罩 獨立裝特價售 $37.5/50 個起

行內熱話 02:16 2021/03/17

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網店 J Baby Store 以超平價發售惠民口罩。
                                         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠  

店方發售的口罩，是由香港製造的惠民口罩。口罩為 Level 3 和 3E >99% 水平，並提供成人和中童尺寸選擇，白色/藍色口罩隨機發貨。一盒口罩有 50 個，全獨立包裝，售價為 $150/4 盒，即平均售 $37.5 盒，一個口罩只售 $0.75。 

【其他內容】每個只售 $1.9! 韓國製造 K-Medic Mask KF94 立體口罩 售 $95/50個 
 

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約 4 月 中到港，可門市自取

【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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