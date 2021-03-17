【香港大學植入】香港口罩獅子山小巴牌新系列口罩 - 港我主場 Lv3 售$108盒

香港口罩廠香港口罩獅子山表示，將推小巴牌新系列口罩。



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今次廠方新推出的小巴牌圖案口罩，除了印上採用小巴牌風格的大埔、跑馬地馬場、青山道和彩虹邨等字外，更加入香港學生會、崇基學院、嶺南大學、浸會大學、樹仁大學、教育大學、理工大學、公開大學和皇仁書院等，全部都是香港人熟悉的「主場」。

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獅子山口罩規格



-ASTM F2100-11 Level 3

-BFE，PFE ≥ 99%

-17.5cm x 9.3cm

-每盒30個（獨立包裝）

-Delta P < 5

售價:$108

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預計首批取貨/到貨：4月 5 至 12 日



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。