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香港都有份! 台灣中衛 x 哈利波特別注口罩 魔幻感型格本月開賣

行內熱話 01:01 2021/03/17

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台灣中衛今次跟華納合作，推出哈利波特 20 周年紀念口罩。
                                       
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠  

今次推出的哈利波別口罩名為「入學通知」，口罩盒採用信封設計，信封面有立體凸印的火漆封蠟設計，打開後更有貓頭鷹飛出的設計。入學通知口罩設採用深藍色星空為背景，再印上魔杖、課本、金探子、飛天掃帚、水晶球和巫師袍等在哈利波特電影中必出現的法器，一盒有 2 款設計的口罩。

入學通知口罩一盒30片，售價為 600 新台幣 (約 $168 港元)。新口罩將 於 3 月 22 日起將在蝦皮購物、博客來和 momo 等網站發售。台灣中衛亦透露，此哈利波特 20 周年紀念口罩也會在香港和新加坡開賣，但未有確實日期。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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