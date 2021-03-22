【疫市直擊】隔離封關外傭中介生意跌逾半　 密做續約生意疫情止蝕

新冠肺炎肆虐，政府針對外國人推行嚴厲隔離措施，外傭來港有更長的隔離時間，直接影響到外傭中介公司經營，有公司在疫情裏主打續約業務，成功在疫情裏企穩。

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有朋僱傭中心創辦人李育珍說：「我們基本上我們只做熟客生意，並由熟客介紹其他客戶，由於傭主有一定質素，我們亦會在傭工上嚴格把關，所以完約率接近 90%，續約率近 80%。但是，新冠肺炎疫情實在太厲害，我們整體生意額損失近 6 成，現時每月引入的外傭只有疫情前 1/3。」

李育珍解釋，外傭現時來港要隔離 21 日，酒店洗費由港幣 9,000 至 16,000 元不等，並且傭工在上飛機前要在當地 72 小時內進行指定驗測，收費 1,500 至 2,000 元，所有費用由僱主負責，代表著現時聘請工人要額外先支付近 1 萬元。

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不過，就算僱主願意花費，也經常會出現意外，例如文件申報可能因為當地部門關閉而造成延誤，部分情況更是無法預測，如航班突然取消、改期，菲律賓海關突然聲稱 72 小時驗疫報告不符合資格等等。一旦發生上述事件相關程序便要重做，期間出現的額外洗費（如：機票損失、驗疫費用）要由中介公司承擔，損失極大。

李育珍說：「所以這方面我們做得好小心。女傭來港後，我們會再帶她到相熟化驗所抽血檢測，包括驗孕、乙型肝炎、愛滋、梅毒、照肺等等。疫情下的環境變化得很大，不少僱主在完約後都會想加錢續約，為的就是免除麻煩，也不用再花一筆錢去請新傭工。現時市面上甚至有完約外傭會在不經中介的情況下自行找尋僱主。續約的市場是的確比之前大了很多，我們在引入外傭的數字上雖然下跌，但續約數字與之前持平，所以會集中資源做更多續約、本地完約女傭轉介。」

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李育珍指出，僱主和員工相處的關鍵是溝通，所以更要對症下藥，公司每 3 個月就會打電話進行家訪，與僱主、工人洽談，進行完善跟進服務，例如在僱主方面，會希望對方能體諒文化差異是需要慢慢磨合，也要了解每人的學習、吸收能力都有所不同，合作需要按部就班，家務即便簡單，亦不是初到陌生地方就能立即上手，溝通上能更加主動，彼此尊重才能增強士氣，不影響到工作。

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