▲ 失業率再創新高，同時餐飲業失業數字有所下降。

政府公布最新失業率，失業率再創歷史高位 7.2% ，幸餐飲等「水深火熱」行業失業數字稍為回落，香港青年創業家總商會主席謝海發直言，相關數字仍處歷史高位，飲食界失業率稍為回落只是因為堂食禁令放寬，盼政府未來推出政策改革，幫全體市民渡過難關。

趁租金跌5成半年開10店 手工乳酪店鎖定中高檔客源【見下頁】

謝海發表示，失業率上升是預期之內，各行各業受新冠肺炎疫情影響超過 1 年，情況繼續惡化亦無可奈何。他說：「不少商業機構裁員、縮減規模、減少分店等都會直接反映在失業率。」

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁】

餐飲服務等個別行業失業率由 14.7% 下跌至 14.1% ，謝海發相信數字變化是受近期措施影響，例如近期重開晚市、市民願意外出用餐，成功稍為停下餐飲業頹勢，但相關數字仍處歷史高位。他又說：「有些結業了的餐廳，員工又會合夥創業，所以餐飲業的情況是否變好，很難單從行業的失業數字上反映出來。」

迷你倉疫市宣傳要好蹺 開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告【見下頁】

WFH 翻新家具公司客急跌 轉零售加強網上宣傳生意倒升3成【見下頁】

至於進出口貿易業、郵政及速遞活動業的失業率進一步惡化，謝海發指出，新冠肺炎疫情持續阻礙海外人員往來，有關行業經營艱難，只能期盼疫情受控，政府推行「疫苗護照」等政策改善營商環境，帶領市民走出困境。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】