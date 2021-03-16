  • 22°C
香港時間 : 2021317日 (週三) 05:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業率】香港失業率7.2%再創新高　商會：無可奈何要等疫苗護照「奇招」

業界頭條 19:51 2021/03/16

分享：

失業率再創新高，同時餐飲業失業數字有所下降。

政府公布最新失業率，失業率再創歷史高位 7.2% ，幸餐飲等「水深火熱」行業失業數字稍為回落，香港青年創業家總商會主席謝海發直言，相關數字仍處歷史高位，飲食界失業率稍為回落只是因為堂食禁令放寬，盼政府未來推出政策改革，幫全體市民渡過難關。

趁租金跌5成半年開10店　手工乳酪店鎖定中高檔客源見下頁

謝海發表示，失業率上升是預期之內，各行各業受新冠肺炎疫情影響超過 1 年，情況繼續惡化亦無可奈何。他說：「不少商業機構裁員、縮減規模、減少分店等都會直接反映在失業率。」

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

餐飲服務等個別行業失業率由 14.7% 下跌至 14.1% ，謝海發相信數字變化是受近期措施影響，例如近期重開晚市、市民願意外出用餐，成功稍為停下餐飲業頹勢，但相關數字仍處歷史高位。他又說：「有些結業了的餐廳，員工又會合夥創業，所以餐飲業的情況是否變好，很難單從行業的失業數字上反映出來。」

迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告見下頁

WFH 翻新家具公司客急跌　轉零售加強網上宣傳生意倒升3成見下頁

至於進出口貿易業、郵政及速遞活動業的失業率進一步惡化，謝海發指出，新冠肺炎疫情持續阻礙海外人員往來，有關行業經營艱難，只能期盼疫情受控，政府推行「疫苗護照」等政策改善營商環境，帶領市民走出困境。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

食店渣哥不用告急搶客 以食物質素取勝 龍門冰室遭渣打銀行追收中小企貸款
2021/03/13
食店渣哥不用告急搶客 以食物質素取勝 龍門冰室遭渣打銀行追收中小企貸款
【大灣商機】東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成
2021/03/15
【大灣商機】東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成
商業營銷 失業 創業 疫情 商會 失業率 餐飲 服務 餐廳

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【鳳梨狂熱】台灣鳳梨日本銷情旺！網友製「鳳梨售賣地圖」助農民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣