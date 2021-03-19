【營銷策略】Uniqlo・村上春樹聯名出T恤　同級品牌合作聯乘威力更大　

品牌聯名，大多是以 IP、設計師或不同品牌之間的跨界聯名。優衣庫（Uniqlo）早前跟日本作家村上春樹推出聯名 T 恤。可見品牌不再局限於眾所周知的 IP，開始不斷拓寬市場尋找更多新 IP，進行創意組合。

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品牌聯名最顯著的特色是，品牌之間互相借用對方品牌資產，給自己的品牌帶來創新元素。同時，也增加了品牌社交營銷的切入點，品牌可以圍繞聯名進行話題生產，擺脫常規營銷流程，增加更多營銷機會。

舉例，雀巢和內地香薰品牌「觀夏」推出限定咖啡豆香磚，將香磚雕刻成咖啡豆的形狀。消費者可以在香磚融化的過程中，邊享受咖啡香味，邊享受香薰夢境。

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從品牌層面來看，產品之間的互動，一方面可以改變消費者對原有品牌的刻板印象。另一方面，也在品牌鎖定的範圍內，給到消費者更多品牌以外的想像空間；如果是兩個勢均力敵的品牌，如奢侈品牌之間的合作，也會令品牌疊加效應更明顯。

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Photo：Raizel Kiong@Flickr、Uniqlo