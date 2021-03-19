【管理Tips】認清5句職場「反話」勿會錯意

打工仔在職場上不時要跟別人交流，不過對方的說話看似無特別，但反而會成為「反話」。遇到以下 5 句職場「反話」，打工仔就要小心了！

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（1） 「有問題不要藏在心裏，可以與公司反映」。「有話別藏在心裏」是上級希望你做好準備再發問，但不要把「有話直說」照單全收。試想上司或客戶提出無理的建議，你沒有經過包裝就表達，場面會十分尷尬。此外，許多反映給公司的問題也會不了了之，因此不少打工仔認為「反映也不會有結果」、「說了老闆一定反面」。

（2）「大家都是一家人」。當公司開始把你當成家人，就使出人情壓力、情緒勒索的方式，希望你「有難同當」。但在這個資本社會中，反過來檢視公司能不能有福同享，但普遍打工仔認為「親情厚了，薪金薄了」、「家人談錢就傷感情」、「家人等於義工」。

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（3）「年輕人要多忍耐，別衝動」。在現今的職場上，有企業會將員工用完即棄，利用金錢了事。這時若有怨言就會被勸「別計較」、「多忍耐」，用倚老賣老的姿態勸你，結果讓人身心出現問題，賠了夫人又折兵。

（4）「能者多勞，你就多多幫忙吧」。這句原本是形容有能力的人，能承擔更多責任、能力愈大責任愈大。但這句話現時已經被老闆濫用，變成要求員工無條件付出的藉口。

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（5）「薪金不重要，學到東西才是重點」。老闆常用安慰人的招數，通常強調「錢不是重點」、「錢買不到成就感和快樂」。薪金和經驗的重要性並非二分法，但卻常被慣老闆濫用，成為壓榨員工的說法。

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Photo：unsplash、Tadson Bussey