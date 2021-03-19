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【疫市直擊】加開導師培訓・親子班　瑜珈教室：等疫市完才反擊會失先機

商管策略 16:35 2021/03/19

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新冠肺炎肆虐，有舞蹈瑜珈教室開辦導師班滿足市場需要，並透過親子瑜珈班開拓「藍海」市場，增加客源。

舞蹈瑜珈教室「Meg Latin Yoga」在去年新冠肺炎疫情高峰期的 6 月開業。聯合創辦人 Gary Cheung 坦言，早與拍檔決定創業，只是原定 3 月開業，因疫情關係拖慢了進度。

趁租金跌5成半年開10店　手工乳酪店鎖定中高檔客源見下頁

他指出，不少政府處所和會所因新冠肺炎疫情關閉，如果繼續像之前般依賴場地教學會很被動，之後重啟生意亦有困難。創業雖有租金成本，但政府有資助，業主也有體諒減租，起步雖難但亦能慢慢擴展生意，而且等疫情完全過去才重啟業務便會失先機。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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WFH 翻新家具公司客急跌　轉零售加強網上宣傳生意倒升3成見下頁

Meg Latin Yoga 的核心業務包括空中瑜珈、親子瑜珈、導師課程、減肥跳舞班和小朋友舞蹈訓練班等等，其中導師課程和親子瑜珈最受歡迎，聯合創辦人 Eugenia Ng 說：「大環境改變，不少打工仔想轉型，又或者學多些技能傍身。瑜珈老師這一行不少人都用來做兼職，學多種技能未來便多份保障，我們則提供訓練與證書滿足市場需要。未來我們會再開設舞蹈導師班。」

迷你倉疫市宣傳要好蹺　開實體店效果更勝 Google・FB 賣廣告見下頁

另一方面，小朋友舞蹈訓練班和親子瑜珈班也非常受歡迎。Gary 說：「市場上原來很少親子班，潛在市場很大，甚至能成為全新的發展方向。做親子班不僅需要懂得教，還要控制到媽媽和小朋友之間的互動、帶動氣氛、掌握流程，有些幼兒教育的知識和元素，不是很多老師懂得這些技巧。疫情下不少家庭都避免外出，親子班能夠為我們帶來更多客源。」

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳文政

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