【自助購物】實體店需求仍大 ？ Amazon Go 擴展英倫食品雜貨市場

對於都市人來說時間就是金錢,與其花時間在超市排隊結帳,不如選擇自動結帳,或非繁忙時段內進超市。近年電商亞馬遜(Amazon) 「踩過界」發展實體商店,利用免結帳智能科技,開拓食品雜貨市場吸納新客源。亞馬遜在英國倫敦西邊伊靈區(Ealing)街角位置開設「Amazon Fresh」商店。

《BBC》報道,亞馬遜用智慧科技「 Amazon Go 」攝像鏡頭和感應器,試驗免結帳技術(Just Walk Out Technology)顧客內進超市時掃一下 QR Code(二維碼)購物後直接走出商店。《科技新報》報道指,2018 年美國華盛頓州西雅圖市第七大道開首間「 Amazon Go 」商店。

亞馬遜的無收銀台商店免結帳技術,跟現今大型超市自助收銀機相比,或會削弱競爭?事實上購物方式比自助收銀機更方便,不過實體商店選址在街角,暫未對連鎖超市集團構成威脅。

Amazon 官網提出,科技團隊可擴大發展、自產自足系統(homegrown systems),他朝手機網購和外賣盛行,市場營運集中方向顧客行為,提供新鮮產品系統。《BBC》引述消息人士指,亞馬遜可能會併購市場上其他的連鎖店,擴大自己實體商店的覆蓋範圍。

由開設免結帳技術實體店至今,亞馬遜嘗試開拓英倫市場。BBC 分析,Amazon 免結帳技術實體店,對英國食品雜貨市場的整體銷售影響非常小,卻顯示該公司對英國食品雜貨市場的「野心」。

Photo:amazon.com,amazon.co.uk