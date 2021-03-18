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【自助購物】實體店需求仍大 ？ Amazon Go 擴展英倫食品雜貨市場

數碼轉型 09:12 2021/03/18

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對於都市人來說時間就是金錢，與其花時間在超市排隊結帳，不如選擇自動結帳，或非繁忙時段內進超市。近年電商亞馬遜（Amazon） 「踩過界」發展實體商店，利用免結帳智能科技，開拓食品雜貨市場吸納新客源。亞馬遜在英國倫敦西邊伊靈區（Ealing）街角位置開設「Amazon Fresh」商店。

提前囤貨・網購・睇價錢 疫情永久改變消費購物模式​​​​​​【見下頁

《BBC》報道，亞馬遜用智慧科技「 Amazon Go 」攝像鏡頭和感應器，試驗免結帳技術（Just Walk Out Technology）顧客內進超市時掃一下 QR Code（二維碼）購物後直接走出商店。《科技新報》報道指，2018 年美國華盛頓州西雅圖市第七大道開首間「 Amazon Go 」商店。

亞馬遜的無收銀台商店免結帳技術，跟現今大型超市自助收銀機相比，或會削弱競爭？事實上購物方式比自助收銀機更方便，不過實體商店選址在街角，暫未對連鎖超市集團構成威脅。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

    點擊圖片放大
    +2

居家抗疫新鮮食品需求急升 中港資企業鬥快開超市​​​​​​【​見下頁

Amazon 官網提出，科技團隊可擴大發展、自產自足系統（homegrown systems），他朝手機網購和外賣盛行，市場營運集中方向顧客行為，提供新鮮產品系統。《BBC》引述消息人士指，亞馬遜可能會併購市場上其他的連鎖店，擴大自己實體商店的覆蓋範圍。

Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市 助拓展日本農產品海外市場見下頁

由開設免結帳技術實體店至今，亞馬遜嘗試開拓英倫市場。BBC 分析，Amazon 免結帳技術實體店，對英國食品雜貨市場的整體銷售影響非常小，卻顯示該公司對英國食品雜貨市場的「野心」。

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Photo：amazon.com,amazon.co.uk

撰文 : 鍾采餘

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