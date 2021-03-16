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【縮減工時】西班牙試行4天工作周　 政府派補貼免企業減薪裁員

商管策略 17:09 2021/03/16

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工作與生活平衡（Work-Life Balance）已成為職場的新趨勢，不少企業將縮減工時或工作日數變成員工福利。西班牙最快在今年秋季，試行每周休息 3 天、每周工作 32 小時的新措施，並計劃向企業發放補貼，避免他們在新措施下進行減薪或裁員。

日本 IT 業現「人才荒」 政府豪擲百萬年薪．每周休息 4 日搶人見下頁

提案由當地政黨「更多國家」（Más País）提出，整個計劃為期 3 年，涉及款項達 5,000 萬歐元（約港幣 4 億元）。政府會為試行 4 日工作周的企業提供補貼，避免縮減工時的公司減薪或裁員。政府預計將有 200 間公司參與計劃，涉及 3,000 至 6,000 名僱員。目前計劃仍在討論中，若果成事西班牙將成為全球首個實行 4 天工作周的國家。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

日本第三大銀行瑞穗金融 (Mizuho) 去年計劃准許員工每周工作 3 至 4 日，但工資會因應工作日數而減少。

Elon Musk 出員工手冊 想打 Tesla 工嚴守六大準則見下頁

出名工時長的日本，有企業開始倡議減少工作時數。其中，日本第三大銀行瑞穗金融（Mizuho）去年計劃准許員工每周工作 3 至 4 日，但工資會因應工作日數而減少，選擇每周工作 3 日的員工將得到原本薪金的 60%，而選擇 4 日的員工將得到原本薪金的 80%。公司首階段會在 6 個部門中試行計劃，包括商業銀行、信託銀行和經紀業務。

長期在家工作變「Zoom疲勞」？研究：壓力比回公司見面開會更大見下頁

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Photo：Suikotei、Pexels、Jose A.

撰文 : 廖淑瑩

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