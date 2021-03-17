【員工福利？】為鼓勵更多人接種　日本政府擬推「疫苗假」

各國開始為市民接種新冠肺炎疫苗，日本為了鼓勵更多市民接種疫苗，計劃推出「疫苗假」，讓企業允許員工休息接種疫苗。

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負責執行疫苗計劃的行政改革擔當大臣河野太郎表示，接種疫苗後出現副作用的機會比接種流感疫苗高，市民可能會在接種後出現發燒、注射處腫脹及輕微疲倦等症狀。

河野太郎又指，政府正研究推出「疫苗假」讓員工放假接種疫苗，或當他們接種疫苗後出現不良反應時可以請假。另外，當局可能考慮在市民的工作場所進行疫苗接種等相關措施。

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▲ 河野又指，政府正研究推出「疫苗假」讓員工放假接種疫苗，或當他們接種疫苗後出現不良反應時可以請假。

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《讀賣新聞》報道，日本政府計劃在 5 月開始為市民進行疫苗接種，並希望大多數成年人可以在 7 月前完成疫苗接種。政府高層官員表示，約有 1 萬名醫療工作人員將率先進行免費接種，然後是 5,000 萬名高風險人士，包括年過 65 歲的長者。

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