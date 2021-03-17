節省開支好幫手！WFH 日本公司年慳 5000 億

日本企業在新冠肺炎疫情下，紛紛實行在家工作（WFH），因而節省大量營運開支。據《日經新聞》對日本 1,400 間上市公司的調查顯示，企業在今個財年（截至 3 月 31 日）因居家工作而節省約 7 萬億日圓（約港幣 4,977 億元）成本。在家工作能減少企業開支，令多數日企希望繼續實施在家工作。

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調查指，因實施在家工作節省的開支，可以將年度總利潤的降幅，限制在約 30％。此外，隨著企業減少面對面會議等活動，用於廣告和商務旅行的支出也隨之減少。

分析又指，日企本財年的固定支出，總共下降 5％，是自 2008 年雷曼兄弟倒閉引發的金融危機以來最大跌幅。跌幅最大的支出領域，包括出差旅費、廣告費、人事費、折舊費、娛樂津貼和水電費。

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▲ 跌幅最大的支出領域，包括出差旅費、廣告費、人事費、折舊費、娛樂津貼和水電費。

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日本樂聲（Panasonic）預計，商務旅行和其他間接成本下降，將讓該公司在今個財年節省 600 億日圓成本。人力資源服務機構 Adecco 的調查更顯示，日本企業多半希望維持居家工作措施。

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