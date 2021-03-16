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【又快又多】澳門提早派 1 萬蚊! 5 月推 50 億元電子消費優惠 穩住中小微企

行內熱話 03:34 2021/03/16

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澳門政府又派錢！澳門政府公布「保就業、穩經濟、顧民生計劃」，表示會提前在下月向澳門永久居民發放「現金分享」計劃，每人可獲 10,000 澳門元。而政府亦將於 5 月推出總額達 50 億元的電子消費優惠以及一系列措施，預計整個計劃總額高達 143 億澳門元。
                                       
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4 月起，澳門政府會按序向符合條件的澳門特區居民發放現金分享款項，每名永久性居民可獲 1 萬元，而非永久居民亦可獲 6,000 元。除此之外，澳門政府亦打算在 5 月推出「先消費、後獲取優惠」的電子消費優惠，讓澳門居民、外地僱員和在澳就讀的外地大專學生透過實名認證的本地移動支付消費。計劃爲期 8 個月，每人最多可獲 4,800 元優惠，而且每月、每日都有領券限額。

除了以上措施，澳門政府亦準備推出長者消費優惠、澳人食住遊以及稅務減免等措施，希望可以促進當地消費，穩住企業特別是中小微企的存續，達致保障居民就業及關顧民生的目標。

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撰文 : 梁綺文

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