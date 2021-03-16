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【貓奴接旨】Mask Factory 三款貓貓圖案口罩 獨立包裝售 $138 盒

行內熱話 02:51 2021/03/16

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香港口罩廠 Mask Factory 正發售貓貓口罩。 
                                      
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠  

Mask Factory 的三款貓貓口罩，分別是：粉橙色調走可愛風的「萌萌貓」、黑色調以和諧恬靜為主題的「甜睡貓」，以及迷彩色調走神秘風的「貓迷蹤」。當中萌萌貓配以不織布帶，其餘兩款則配橡筋耳繩。

三款 Mask Factory 貓貓口罩均是成人尺寸(175 x 93mm)，防護規格達歐盟 EN14683 Type IIR，過濾率 BFE、PFE 及 VFE 均超過 99%。1 盒 30 片獨立包裝售價為 $138 ，3 月 16 日起於官網發售。

【其他內容】每個只售 $1.9! 韓國製造 K-Medic Mask KF94 立體口罩 售 $95/50個 
 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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