Good Mask Premium Lv 3 口罩新色上市 售 $70 盒起

香港口罩廠 Good Mask 正發售新色口罩。



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Good Mask 表示，已在門市發售新色 Premium Lv 3 口罩，包括有 : 大象灰、霧霾藍和銀河灰色。新口罩同樣支援 BFE, PFE, VFE >99%、ASTM Level 3 和 EN14683 type II R 等規格。售價方面，30片獨立包裝售 $70 盒，50 片裝為 $90 盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。