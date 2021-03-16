CareHK ASTM Level 2 升級版口罩 實惠售 $79/50個 加 $1 換購 Lifebuoy 消毒搓手液

實惠表示，正以優惠價發售 CareHK ASTM Level 2 升級版。



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CareHK ASTM Level 2 升級版是香港製造，有成人和中童尺寸版本，一盒 50 個售 $79，加 $1 更可換購 Lifebuoy 消毒搓手液，實惠門市和網店有售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。