【WFH都要學？】有償培訓兼提供設備 企業招聘全力支援在家工作

全球新冠肺炎疫情反轉勞資市場，有人無工做，但亦有企業不斷招人。有美國企業在招聘廣告打正「在家工作（Work From Home）（WFH）」旗號，望加強吸納合適人才機會，有些僱主更會提供虛擬培訓和辦公設備作培訓。

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新冠疫情大流行，愈來愈多企業將虛擬工作（remote work）工作文化放在重心，而團體工作變為個人工作。Dropbox、Shopify 及 Twitter 等知名科技企業推行「無限期」在家工作計劃，允許員工毋須回公司上班。

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▲ Dropbox 創建名為「Virtual First Toolkit」虛擬工作文化開放平台，分享虛擬工作的知識。

▲ 另一招聘廣告職位相同，設虛擬培訓更有醫療保障。



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Dropbox 官方網誌提及，企業先讓資訊科技（IT）部職員及人力資源（HR）部員工，設計適合員工虛擬工作模式，並為員工創建名為「Virtual First Toolkit」虛擬辦公開放平台，分享虛擬工作的知識。

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根據美國 Indeed 僱傭網站搜尋引擎中，企業招聘廣告中可「Work From Home」標題不少，物色可在家工作的客戶服務代表亦不少，部份招聘廣告內容指明，申請者須「親自提供兩星期居家職業培訓」。

更有「居家工作客戶服務員」一職位的企業招聘廣告，學歷要求為大專兩年工作經驗，需居住在美國猶他州（Utah），時薪為 17.25 美元 至 19.25 美元（港幣約 133 元至 149 元），健康計劃和免費預防保健，最高分紅有 16％。

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