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【疫市營商】健身室疫下愈開愈多　老闆：教練創業好過被裁失業

業界頭條 16:15 2021/03/17

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疫情下健身中心反而愈開愈多。

新冠肺炎肆虐，健身中心又停業又強防疫，經營者苦不堪言。不過，有業界表示不少健身教練開始自立門戶，健身中心在疫情下反而愈來愈多，供應突然急升甚至影響供求平衡。

Excellence Fitness 東主 Sam Lee 指出，本地健身業飽受新冠肺炎疫情影響，政府早前宣布可重新開業時亦少了近 8 成學生試堂，整體環境未有因復業變好。

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Sam 說：「除了經濟環境變差，另一個較大問題是不少在大公司工作的健身教練由於無工開，開始改為接 Freelance ，變兼職私人健身教練，本身他們就有人脈和客源；部分更索性自立門戶，跟朋友合夥甚至獨資開設健身中心。所以會見到明明市場在萎縮，同時間市場有大量健身中心湧現，無視市場供求。」

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Sam 苦笑，除了「健身群組」爆發影響行業聲譽之外，健身中心湧現可說是「內外夾擊」。現在新冠肺炎疫情反覆，估計最少要到 5、6 月經營狀況才會好轉。

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撰文 : 陳文政

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