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【管理Tips】茶水間成「八卦」地方　閒聊話題隨時惹禍

商管策略 11:11 2021/03/22

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辦公室 pantry（茶水間）一向都是員工休息和聊八卦的好地方，不過並非所有話題適合在茶水間談論。面對不同身份的同事，慎選聊天話題也是重要一環，稍有不慎隨時令自己惹禍。

職場口沒遮攔易惹禍？8句口頭禪隨時激嬲全公司見下頁

與年輕同事閒聊，可以談論美食、旅遊、電影等；跟有小孩的同事聊天，話題不要偏離孩子，無論你是否已婚已育，都要耐心聽他們說孩子的趣事，並附和幾句；跟年長的同事一起，要放低姿態，表現出你希望聽到對方的建議和教誨；跟女同事之間的閒聊的話題太多，美容、減肥、購物優惠，這些都是話題，你可以任意發揮，大家會聊過不停。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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下屬同事出錯直接批評好尷尬？學識肥皂泡效應及時糾正又得體見下頁

有些話題則不太安全，如個人和家庭問題 ; 同事或老闆的八卦也要避免，例如發現老闆和某女同事的緋聞、同事離婚等。這些話題聊起雖然痛快，但被其他人一聽到可能會對自己不利。

倘若你誤闖了同事的「八卦大會」，又不希望自己被孤立或被認為不合群，你可以說：「是嗎？我不太清楚。」、「哦！這樣啊！」，但不要下任何定論。

推卸責任・缺乏遠見 遇上3種「豬隊長」打工仔如何拆解？見下頁

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Photo：dreamstime、BAKOKO

撰文 : 廖淑瑩

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