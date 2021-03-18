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【景氣調查】疫情會過去的　全球逾7成CEO： 業務前景比去年樂觀

商管策略 07:11 2021/03/18

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新冠肺炎疫情肆虐全球逾 1 年，重創全球經濟。據羅兵咸永道（PwC）發表的年度全球執行長調查報告顯示，高達 76% 的受訪 CEO（執行長）認為今年全球經濟將會改善，而且對業務前景較 2020 年樂觀。

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新冠肺炎疫情爆發超過 1 年，但全球商業領袖對於經濟復甦樂觀。76% 受訪者認為 2021 年全球經濟增長將改善，並增長率將創有紀錄新高，其中美國是受訪者認為未來增長最大的國家。此外，在多國受訪的 CEO 中，以北美和西歐最樂觀，他們預測今年全球增長將到改善者的比例分別達 86% 和 76%。

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有 76% 的受訪者認為 2021 年全球經濟增長將會有改善，創有紀錄以來的新高，其中美國是受訪者認為未來增長最大的國家。

Elon Musk 出員工手冊 想打 Tesla 工嚴守六大準則見下頁

業務前景方面，企業 CEO 對於業務前景也比 2020 年更加樂觀。調查顯示，約 36% 受訪 CEO 表示他們對機構在未來 12 個月的收入增長前景「非常有信心」，較 2020 年相比（27%），增加約 9%。其中，以技術和電訊行業的 CEO 信心最強，分別為 45% 和 43%。另外，有 35% 的 CEO 認為美國比中國更具優勢，將成為未來 1 年增長最高的市場。

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Photo：Niharb、unsplash、Connect Euranet

撰文 : 廖淑瑩

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