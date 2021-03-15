家港 Angry Birds 憤怒鳥口罩 四種圖案選擇香港製造

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【香港口罩】Comfy Wear 型格. 浪漫. 清新. 雛菊圖案口罩 售 $20 盒
香港口罩廠家港推出 Angry Birds 憤怒鳥系列口罩。
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家港採用 Angry Birds 憤怒鳥作主題，推出四款 Angry Birds 口罩，分別為:紅、黃、綠和藍色。口罩支援 BFE, PFE & VFE > 98%，一盒 20 個成人尺寸，售 $100 盒。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟