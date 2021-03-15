【SME學堂】又細又貴味道怪仍暢銷　Red Bull 年賣79億枝靠安慰劑效應

市面上飲品種類繁多，偏偏味道怪、容量小和價格高的能量飲品 Red Bull 卻每年售出 79 億枝，甚至挑戰百年品牌可口可樂的地位。原來這款充滿「負評」的飲品，卻以一招彌補自身的缺點，暢銷 30 多年。

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味道怪、容量小和價格高正正是 Red Bull 的缺點，但品牌卻以「安慰劑效應」（Placebo Effect）成為史上最成功的產品。安慰劑效應是「自己騙自己」的心理效果，例如病人知道自己正在接受藥物治療時，即使醫生開的根本不是藥，但經實驗證明，誤以為服藥的病人會有紓緩效果。

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▲ 味道怪、容量小和價格高正正是 Red Bull 的缺點，但品牌卻以「安慰劑效應」(Placebo Effect) 成為史上最成功的產品。

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「安慰劑效應」應用在 Red Bull 身上，產品售價高代表它是高級產品、容量小會給消費者「這罐飲品效果一定很強，飲用過量可能對身體造成影響，所以容量較小」的潛意識訊號、口味奇怪可能是飲品成份中含有藥性。最後，加上品牌經常在廣告中出現的洗腦式的推銷口號︰「Red Bull 送你一對翼」，彌補產品的缺點。

歐洲工商管理學院教授 Pierre Chandon 在實驗發現，知道自己飲用加入 Red Bull 的雞尾酒的年輕人，比起那些同樣飲用雞尾酒，但不知道裏面含有 Red Bull 的人，他們感覺更醉，且行為也更無拘無束。

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Red Bull 於 2015 年在飲品界的品牌價值排名第 3，僅次於可口可樂和百事，並在全球 171 個國家創下過銷售奇蹟。Red Bull 去年在全球共售出 79 億罐，收入足以讓他們營運兩隊 F1 車隊。

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Photo：Khaosod English、The Caravan