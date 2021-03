【救市攻略】開外賣店反應超預期　壽司郎年內再開10間分店「添食」

受新冠肺炎疫情影響,不少飲食業被迫停業。日本壽司郎早前在兵庫縣開設外賣專門店,銷售反應超出預期。公司把握疫情下的「外賣商機」,決定在今年內開設 10 間外賣店。

壽司郎外賣專門店「壽司郎 To Go」早前在兵庫縣 JR 蘆屋站開業,吸引不少食客光顧。品牌決定在郊外地區開設「壽司郎 To Go」,首間分店已在千葉縣 JR我孫子站開幕,公司目標在 2021 年內在全國開設 10 間以上「壽司郎 To Go」。

▲ 品牌決定在郊外地區開設「壽司郎 To Go」。

日本飲食業除了開設外賣店自救,也有商家改以自動販賣機出售便當、甜品等食品,就連調味料和口罩生產商也加入自動販賣機行列。因為在銷售過程中毋須跟顧客接觸,加上自動販賣機 24 小時營業,因而成為新冠肺炎疫情下的新銷售模式。

不過,自動販賣機的產品定價不能過高,加上存貨量亦有限,成為不少商家的障礙。

