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【救市攻略】開外賣店反應超預期　壽司郎年內再開10間分店「添食」

商管策略 16:01 2021/03/15

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受新冠肺炎疫情影響，不少飲食業被迫停業。日本壽司郎早前在兵庫縣開設外賣專門店，銷售反應超出預期。公司把握疫情下的「外賣商機」，決定在今年內開設 10 間外賣店。

中央廚房成關鍵？大戶屋被收購後轉中低價路線抗疫見下頁

壽司郎外賣專門店「壽司郎 To Go」早前在兵庫縣 JR 蘆屋站開業，吸引不少食客光顧。品牌決定在郊外地區開設「壽司郎 To Go」，首間分店已在千葉縣 JR我孫子站開幕，公司目標在 2021 年內在全國開設 10 間以上「壽司郎 To Go」。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

品牌決定在郊外地區開設「壽司郎 To Go」。

「生」意大利粉日本掀熱潮 秘訣：產品要稀有但又要多人識見下頁

日本飲食業除了開設外賣店自救，也有商家改以自動販賣機出售便當、甜品等食品，就連調味料和口罩生產商也加入自動販賣機行列。因為在銷售過程中毋須跟顧客接觸，加上自動販賣機 24 小時營業，因而成為新冠肺炎疫情下的新銷售模式。

不過，自動販賣機的產品定價不能過高，加上存貨量亦有限，成為不少商家的障礙。

亞洲航空預告員工放無薪假 開餐廳・外賣・速遞救業績見下頁

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Photo：Ryur_Bike@Twitter、Live Japan、スシロー

撰文 : 廖淑瑩

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