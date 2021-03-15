【大灣商機】東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成

隨著中央推動粵港澳大灣區發展，多個城市相繼推出惠港措施。其中，東莞常平鎮準備在今年建設「香港城」，實現莞港合作新模式，首期預計約 2023 年落成。

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「香港城」會在今年底開始招標，一期工程將於 2023 年完成。常平鎮去年 3 月獲批「東莞市深化莞港合作基層改革創新試驗區」，現時常平市正全力建立莞港現代服務業融合發展先導區，爭取中央、省、市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業，探索「香港服務+東莞製造」的莞港合作新模式。「香港城」建成後，將會與香港在民生領域進行「軟聯通」，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，為在內地工作的港人提供便利。

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▲ 「香港城」會在今年底開始招標，一期工程將於 2023 年完成。

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常平鎮委書記劉裕昌表示，「香港城」是常平鎮重點建造的項目，在產業鏈方面將推動紡織服裝、食品飲品、家具等傳統行業升級轉型。他又指，常平鎮將以「香港城」項目為龍頭，以更加開放的姿態構建新發展格局，吸引更多香港青年到內地生活創業。

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