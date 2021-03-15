  • 25°C
香港時間 : 2021315日 (週一) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣商機】東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成

大灣商機 09:26 2021/03/15

分享：

隨著中央推動粵港澳大灣區發展，多個城市相繼推出惠港措施。其中，東莞常平鎮準備在今年建設「香港城」，實現莞港合作新模式，首期預計約 2023 年落成。

前海去年企業註冊年增 13％  IT業最吃香兼推港澳青年招聘計劃見下頁

「香港城」會在今年底開始招標，一期工程將於 2023 年完成。常平鎮去年 3 月獲批「東莞市深化莞港合作基層改革創新試驗區」，現時常平市正全力建立莞港現代服務業融合發展先導區，爭取中央、省、市政策扶持，培育一批優質的現代服務業企業，探索「香港服務+東莞製造」的莞港合作新模式。「香港城」建成後，將會與香港在民生領域進行「軟聯通」，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，為在內地工作的港人提供便利。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

「香港城」會在今年底開始招標，一期工程將於 2023 年完成。

財政預算案再谷大灣區？前海：欠宣傳阻礙建創科產業鏈見下頁

常平鎮委書記劉裕昌表示，「香港城」是常平鎮重點建造的項目，在產業鏈方面將推動紡織服裝、食品飲品、家具等傳統行業升級轉型。他又指，常平鎮將以「香港城」項目為龍頭，以更加開放的姿態構建新發展格局，吸引更多香港青年到內地生活創業。

旅發局擲 1 億向全球推廣大灣區 旅遊業全面復甦？最快第四季見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Wahsaw

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

本地研發風力發電機大灣區落地 發明者僅小學畢業
2019/09/26
本地研發風力發電機大灣區落地 發明者僅小學畢業
【大灣商機】大灣區擬試行三地自駕遊兼拓港汕海上遊　有助本地旅遊業復甦
2021/01/06
【大灣商機】大灣區擬試行三地自駕遊兼拓港汕海上遊　有助本地旅遊業復甦
大灣區經濟數碼政策主導　香港經濟政策要「倒模」做？
2021/01/15
大灣區經濟數碼政策主導　香港經濟政策要「倒模」做？
市場拓展 創業 大灣區 東莞 香港

下一篇文章

【大灣區旅遊】旅發局擲 1 億向全球推廣大灣區　旅遊業全面復甦？最快第四季
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣