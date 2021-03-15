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【SME學堂】「12蚊」店模式沒落？兩大原因致DAISO拓高價市場

商管策略 14:05 2021/03/15

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日本最大百元商店品牌「大創」（DAISO） 一向走平價雜貨路線，深受香港消費者歡迎。不過品牌營運商大創産業，卻在新冠肺炎疫情下開設以高價日用百貨為主的新店舖，原來背後涉及兩個原因。

疫情影響網店收入未回本 港產家居精品開快閃店吸街坊生意見下頁

大創位於澀谷 Mark City 的新店 STANDARD PRODUCTS 將於 3 月底開業。跟以往的百元店舖不同，新店以高價日用百貨為主，售賣大型收納箱及設計性強的日用百貨等。產品價位約在 300 至 1,000 日圓（約港幣 21 至 71 元）。新店以高價作主打，但由於產地的工資成本上升和新冠疫情下物流費用大增，令日本百元店的利潤難以增加，其他同行也轉向售賣高檔貨品。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

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中央廚房成關鍵？大戶屋被收購後轉中低價路線抗疫見下頁

大創等日本百元店，一直是在中國和東南亞生産及進口大部分商品，從而確保低價。但隨著新興市場國家經濟增長，令薪金成本上漲，加上新冠肺炎疫情下的居家需求推動全球商品流動增加，海上運輸費用暴增也成為企業的負擔。

至於同樣經營百元商店的 Watts，8 月底前也將增加 3 成 100 日圓以上的商品，CanDo 也由去年夏季開始售賣 100 日圓以上貨品，計劃到 2023 年將高價商品在銷售額中的佔比提高至 1 成。

提前囤貨・網購・睇價錢 疫情永久改變消費購物模式見下頁

CanDo 也由去年夏季開始售賣 100 日元以上的商品，計劃到 2023 年將高價商品在銷售額中的佔比提高至 1 成。

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Travelliker、食べログ、DAISO

撰文 : 廖淑瑩

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