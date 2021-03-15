【鳳梨狂熱】台灣鳳梨日本銷情旺！網友製「鳳梨售賣地圖」助農民

中國 3 月初禁止台灣鳳梨入口，引發各國爭相購買鳳梨協助當地農民。至於日本超市西友（SEIYU）入口的 13 公噸屏東金鑽鳳梨，不到 1 日全部售罄。有日本網民甚至製作「台灣鳳梨地圖」，標示出在當地可以買到台灣鳳梨的銷售點，方便日本市民採購。

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原本台灣鳳梨只可在西友超市購買，但在「台灣鳳梨地圖」所見，現在連倉敷、廣島等地方都可以購買。最近，不少日本網友在 Twitter 上分享，台灣鳳梨在日本超市被搶購一空的畫面。台灣總統蔡英文也表示，台灣鳳梨、芒果、火龍果的 TGAP（良好農業規範）2020 PLUS，最近已經得到東京奧運組委會認可，符合東奧食材的資格。

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▲ 有日本網民甚至製作「台灣鳳梨地圖」，標示出在當地可以買到台灣鳳梨的銷售點，方便日本市民採購。

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雖然日本商家大量購入台灣鳳梨成為一時佳話，但售價每個大約超過 600 日圓（約港幣 43 元），比菲律賓菠蘿貴 2 倍。即使日本掀起支持台灣鳳梨的熱潮，但日本蔬果貿易公司擔心熱潮過後，銷量會下跌，因此今年春季被視為未來需求增長的關鍵銷售時間。

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Photo：imgur、Supermarket News