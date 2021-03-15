【香港口罩】Comfy Wear 型格. 浪漫. 清新. 雛菊圖案口罩 售 $20 盒

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香港口罩廠 Comfy Wear 正發售多款新款口罩。
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今次廠方發售的口罩，有 4 個系列，分別 : 為小雛菊、數碼炫彩、浪漫蕾絲和日系清新。口罩支援 Level 2 防護，售價為 $20 盒，一盒有 5 片獨立包裝口罩。
Comfy Wear 口罩規格
ASTM Level 2
EN14683 TYPE IIR
BFE、PFE、VFE ≥ 98%
香港製造
口罩尺寸:
成人：175*95mm
女士：160*85mm
中童：140*90mm
幼童： 122*85mm
一盒 5 個獨立包裝
售價:$20
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟