【香港口罩】Comfy Wear 型格. 浪漫. 清新. 雛菊圖案口罩 售 $20 盒

香港口罩廠 Comfy Wear 正發售多款新款口罩。



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今次廠方發售的口罩，有 4 個系列，分別 : 為小雛菊、數碼炫彩、浪漫蕾絲和日系清新。口罩支援 Level 2 防護，售價為 $20 盒，一盒有 5 片獨立包裝口罩。



Comfy Wear 口罩規格



ASTM Level 2

EN14683 TYPE IIR

BFE、PFE、VFE ≥ 98%

香港製造

口罩尺寸:

成人：175*95mm

女士：160*85mm

中童：140*90mm

幼童： 122*85mm

一盒 5 個獨立包裝

售價:$20

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。