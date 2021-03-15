【附購買連結】每個只售 $1.9! 韓國製造 K-Medic Mask KF94 立體口罩 售 $95/50個

網店 MCNG Shop 正發售 K-Medic Mask KF94 立體口罩。



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店方正特價發售K-Medic Mask KF94 立體口罩，KF94 標準的口罩能夠過濾掉最 少94% 的直徑等於 0.4μm 的顆粒物。此口罩為韓國製造，成人尺寸，一盒 50 個，獨立包裝，以破底價 $95 發售，平均每個口罩售價為 $1.9。口罩可在葵興門市自取。

K-Medic口罩規格



-男女均適用尺寸約211x80mm

-獨立包裝立體舒適

-三層防護鼻位有鐵線調節

-具韓國 KF94 和安全認證



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預計約4月14日到港

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。