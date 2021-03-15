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【附購買連結】每個只售 $1.9! 韓國製造 K-Medic Mask KF94 立體口罩 售 $95/50個

行內熱話 02:47 2021/03/15

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網店 MCNG Shop 正發售 K-Medic Mask KF94 立體口罩。
                                  
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠  

店方正特價發售K-Medic Mask KF94 立體口罩，KF94 標準的口罩能夠過濾掉最 少94% 的直徑等於 0.4μm 的顆粒物。此口罩為韓國製造，成人尺寸，一盒 50 個，獨立包裝，以破底價 $95 發售，平均每個口罩售價為 $1.9。口罩可在葵興門市自取。

K-Medic口罩規格

-男女均適用尺寸約211x80mm
-獨立包裝立體舒適
-三層防護鼻位有鐵線調節
-具韓國 KF94 和安全認證 

【其他內容】 超級劈價! Perfetta Level 2 白色口罩 HKTVMall 售 $10/50個

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預計約4月14日到港

【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

【其他內容】 便利妥彩虹四色3D口罩優惠 百佳．官網買二送一

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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