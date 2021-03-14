  • 21°C
香港時間 : 2021314日 (週日) 02:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國禁台灣鳳梨入口! 反獲日本東京奧運食材資格 TGAP 2020 PLUS 台灣鳳梨於港店一度賣斷市

行內熱話 02:04 2021/03/14

分享：

早前中國禁止進口台灣菠蘿（鳳梨），引來全球關注，日本和香港等商店更瘋狂購買台灣鳳梨，而且銷路極佳。
                                  
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠  

台灣總統蔡英文更在 Facebook 表示，得知台灣鳳梨在日本超市被搶購一空，並指台灣鳳梨將「大出」，即是大量收成期，所以台灣鳳梨出口將會更多。她更提到，台灣鳳梨、芒果、火龍果的 TGAP（良好農業規範）2020 PLUS，最近已經得到東京奧運組委會認可，符合東奧食材的資格。她指奧運對食材選用有嚴格的標準，台灣水果獲得認可，就表示受到國際高水準的肯定。蔡英文也期待有更多樣、更大量的台灣水果，可以在國際舞台上發光發熱！

事實上，自中國禁止進口台灣鳳梨後，台灣鳳梨在港的人氣一直高企，不少商店更一度賣斷市。不過蔡英文提及台灣鳳梨將「大出」，相信未來供港的台灣鳳梨會充足。

【其他內容】 超級劈價! Perfetta Level 2 白色口罩 HKTVMall 售 $10/50個

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

【其他內容】 便利妥彩虹四色3D口罩優惠 百佳．官網買二送一

撰文 : 張文啟

相關文章

【諮詢期快完】平衡用戶私隱顧慮　落實SIM卡實名制考政府心思
2011/03/13
【諮詢期快完】平衡用戶私隱顧慮　落實SIM卡實名制考政府心思
【疫情再爆】單日增60宗確診健身群組佔8成　健身室：抗疫無計可施等政府安排
2021/03/12
【疫情再爆】單日增60宗確診健身群組佔8成　健身室：抗疫無計可施等政府安排
食店渣哥不用告急搶客 以食物質素取勝 龍門冰室遭渣打銀行追收中小企貸款
2021/03/13
食店渣哥不用告急搶客 以食物質素取勝 龍門冰室遭渣打銀行追收中小企貸款
市場拓展 菠蘿 台灣 日本 東京

下一篇文章

福罩 x 膳心小館 兩款限定版口罩登場 幸福貓貓2.0新上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣