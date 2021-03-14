中國禁台灣鳳梨入口! 反獲日本東京奧運食材資格 TGAP 2020 PLUS 台灣鳳梨於港店一度賣斷市

早前中國禁止進口台灣菠蘿（鳳梨），引來全球關注，日本和香港等商店更瘋狂購買台灣鳳梨，而且銷路極佳。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

台灣總統蔡英文更在 Facebook 表示，得知台灣鳳梨在日本超市被搶購一空，並指台灣鳳梨將「大出」，即是大量收成期，所以台灣鳳梨出口將會更多。她更提到，台灣鳳梨、芒果、火龍果的 TGAP（良好農業規範）2020 PLUS，最近已經得到東京奧運組委會認可，符合東奧食材的資格。她指奧運對食材選用有嚴格的標準，台灣水果獲得認可，就表示受到國際高水準的肯定。蔡英文也期待有更多樣、更大量的台灣水果，可以在國際舞台上發光發熱！

事實上，自中國禁止進口台灣鳳梨後，台灣鳳梨在港的人氣一直高企，不少商店更一度賣斷市。不過蔡英文提及台灣鳳梨將「大出」，相信未來供港的台灣鳳梨會充足。



【其他內容】 超級劈價! Perfetta Level 2 白色口罩 HKTVMall 售 $10/50個

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一



【其他內容】 便利妥彩虹四色3D口罩優惠 百佳．官網買二送一