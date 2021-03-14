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福罩 x 膳心小館 兩款限定版口罩登場 幸福貓貓2.0新上市

行內熱話 01:14 2021/03/14

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香港口罩廠福罩 Fortune Mask 表示，正跟膳心小館首次推出兩款限定版口罩系列。
                                 
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠  

廠方表示，十分欣賞膳心小館多年來為基層和露宿者所作出的慈善貢獻，這次更希望為他們對流浪貓及長者的支援出一分力，所以推出貓店長口罩。口罩會在膳心小館石硤尾店、將軍澳店、馬鞍山市集發售。店方指，每賣一盒，收益捐助本港的長者或動物的慈善機構。數量有限，售完即止。

此外，福罩藉此機會同步開售幸福貓貓 2.0 Lv2 口罩，在官方網店有售，售價為 $60/20個。

【其他內容】 超級劈價! Perfetta Level 2 白色口罩 HKTVMall 售 $10/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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