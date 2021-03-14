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一盒齊五款圖案! V3D 2021 復活節 Level 3 口罩 7-11/HKTVmall 售 $20 盒

行內熱話 00:27 2021/03/14

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 復活節快到，又是各口罩廠出口罩的機會。 
                               
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

V3D 繼新年口罩後，又推出 2021 復活節口罩。此成人口罩採用 5 款不同的復活節圖案設計，分別為:復活兔兔、復活雞仔、復活彩蛋、繽紛復活節、復活節祝福。一盒有 10 個  Level 3 口罩，售  $20 盒 。此口罩在 7-11 門市和 HKTVmall 網店有售。

【其他內容】 超級劈價! Perfetta Level 2 白色口罩 HKTVMall 售 $10/50個
 

    點擊圖片放大
    +4
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V3D 口罩規格

通過Nelson Lab ASTM F2100-19 Level 3 醫用口罩標準

PFE≥ 99% BFE≥ 99% VFE≥ 99%

通過ISO 10993細胞毒性測試、皮膚敏感性試驗 & 皮膚刺激性測試

通過 SGS EN14683 Type IIR 醫用口罩標準

尺寸: 175 x 95mm

10 個獨立包裝

中國製造

售價:$20

HKTVMall 口罩購買連結<<<

【其他內容】K Kwong 推介! 超平香港製造 Level 2 口罩售 $25/50個 NGO 更買一送一

【其他內容】 便利妥彩虹四色3D口罩優惠 百佳．官網買二送一

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

著數優惠 復活節 HKTV 口罩 7－Eleven

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3E>99%!日本橫井定 x Sanrio 口罩 獨立包裝售$89/30個

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