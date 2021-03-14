一盒齊五款圖案! V3D 2021 復活節 Level 3 口罩 7-11/HKTVmall 售 $20 盒

復活節快到，又是各口罩廠出口罩的機會。



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V3D 繼新年口罩後，又推出 2021 復活節口罩。此成人口罩採用 5 款不同的復活節圖案設計，分別為:復活兔兔、復活雞仔、復活彩蛋、繽紛復活節、復活節祝福。一盒有 10 個 Level 3 口罩，售 $20 盒 。此口罩在 7-11 門市和 HKTVmall 網店有售。



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V3D 口罩規格



通過Nelson Lab ASTM F2100-19 Level 3 醫用口罩標準



PFE≥ 99% BFE≥ 99% VFE≥ 99%



通過ISO 10993細胞毒性測試、皮膚敏感性試驗 & 皮膚刺激性測試



通過 SGS EN14683 Type IIR 醫用口罩標準



尺寸: 175 x 95mm



10 個獨立包裝



中國製造

售價:$20



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。