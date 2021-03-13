食店渣哥不用告急搶客 以食物質素取勝 龍門冰室遭渣打銀行追收中小企貸款

早前龍門冰室在 Facebook 發帖告急，指可能可能捱唔住了(按此瀏覽詳情)。及後人氣食店渣哥亦發帖，對做生意另有一番見解。



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龍門冰室在 Facebook 告急後，老闆張俊傑亦在自己的專頁上貼出渣打銀行的信件 (詳見下圖)，信件內容是指貸款人未有如期清還欠款。張俊傑亦在帖中指「全數清還？我月供都攪唔掂」，似乎龍門冰室的經營狀況不理想。



在疫情下影響經濟，令全港食店難以經營。人氣食店渣哥亦在 Facebook 發帖 :「疫情下飲食業面對前所未見的困局，絕大部分都咬緊牙關默默堅持經營。渣哥深信，只要肯開聲告急，亦可從其他食店搶來生意。但，不了現時副牌越爛，大家就越要畀心機打」「只要做好食物質素、做好服務態度、做好營運管理，專注務正業才可成長!」



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