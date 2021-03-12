同舟櫻•日 Sakura Daily 櫻花口罩 推出和日櫻新款

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同舟櫻•日 Sakura Daily 櫻花口罩推出後大受歡迎，所以推出新款口罩。
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今次此香港口罩廠推出的櫻花口罩以粉藍為主調，配上形狀較大的櫻花花瓣，感覺更高貴。不過廠方未公布其發售詳情。舊款的櫻花口罩一盒有兩款設計，Lv3 獨立裝售價為 $69/30個。
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟