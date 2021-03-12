【經營數據】香港製造業生產指數按年跌6％　電子及光學類產品逆市升 3.9％

政府統計處剛公布 2020 年第四季整體製造業工業生產指數，繼上季錄得 7.4 % 按年跌幅後，第四季與 2019 年同季比跌 6 %。

本地製造業生產量方面，第四季生產量與 2019 年同季比跌幅行業較多，當中錄得 11.3% 跌幅是食品、飲品及煙草製品業；略升 7% 幅為金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業，整體製造業的工業生產指數較第 3 季上升 1.2%。

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▲ 金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業第四季生產量略升 7 %。

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此外，第四季本地生產價格變動升幅較大，全年工業生產指數生產者價格指數，繼 2020 年 第 3 季錄得 3.8% 按年升幅後，第四季與 2019 年同季比升 2.9 %，當中金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業升幅最大（3.9%），而輕微跌 0.1% 的行業有紡織製品及成衣業。

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